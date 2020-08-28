Жители Кулибина боятся остаться без света из-за высоких деревьев

28.08.2020 | 20:14

Жители областного центра считают, что все объекты электрического хозяйства должны находиться достаточно далеко от деревьев - те могут повредить опоры, порвать кабели. Так несколько недель назад случилось на улице Попова, рядом с домом № 10а. Липа рухнула и при падении зацепила все, что было рядом.

Нечто подобное может произойти на улице Кулибина. Во дворе пятиэтажки № 8 столбы окружены растениями.

«По нормативам, деревья не должны на метр доходить до проводов, это я узнавала, а там выше проводов. У нас уже года 3-4 назад была авария - кабель пробило», - рассказала местная жительница Наталья.

Шквалы зверствуют, в этом году они неоднократно лишали электричества жителей городов и сел губернии.

«Погода вы знаете какая - ураганы. Боимся без света остаться, а все и фрукты заморозили, и все», - пояснила женщина.

Если опора на Кулибина рухнет, то коротать время при свечах будут жильцы двух пятиэтажек - № 8 и 10а.