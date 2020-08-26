На улице Титова активист выступил за опиловку старых деревьев

26.08.2020 | 20:04

Зеленые насаждения в Заводском районе пора обновлять, говорит активист из дома № 10 на улице Титова. Многие деревья или слишком большие и хрупкие, или вообще растут под углом к земле.

«Никто их не опиливает. Детская площадка даже не приспособлена для детей. Сухие деревья стоят, не дай бог на ребенка упадет», - рассказал местный житель Вячеслав Анатольевич.

Мужчина обращает внимание коммунальщиков не только на свой двор, но и на соседние территории.

«Там провода, уличное освещение, не дай бог сухое дерево упадет - убьет! Кто за это будет отвечать?» - возмутился он.

После непогоды многие насаждения оказались повреждены, но и это обстоятельство мало повлияло на коммунальщиков.

«Когда снег был сильный, деревья упали. Их кое-как сгрудили в сторону, чтобы машины проезжали. А деревья остались, месяц назад их убрали», - пояснил местный житель.

До опиловки потенциально опасных насаждений сотрудники ЖКХ доберутся нескоро, как предполагает активист.