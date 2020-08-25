Пензячку взволновала пожароопасность контейнерной площадки

25.08.2020 | 19:52

Контейнерная площадка возле дома № 33 на проспекте Строителей не устраивает жителей здания. Баки пустые, их очищают регулярно, есть даже емкости для сбора пластика и макулатуры - это хорошо. Однако слишком много мусора валяется вокруг.

«Постоянно грязно. Видимо, убирают не так, как надо, чтобы содержать это место. Люди около этого места постоянно ходят и все время вот это наблюдают», - рассказала Екатерина Трофимовна.

На территории мусорки лежит куча высохших веток. Журналисты «Службы 11» поинтересовались у местных, откуда они взялись и как давно лежат.

«Первый ураган у нас был - деревья поломались, вывезли сюда и убрали сами мы, жители. И вот до сих пор они сейчас находятся невывезенные. Мусор вывезут, а ветки так и лежат здесь. Жара, любой окурок - и могут быть неприятности типа пожара», - пожаловалась женщина.

Прохожий мужчина рассказал, что мусор с помойки растаскивают бродячие собаки, которых много во дворе. А иногда на контейнерную площадку заглядывают и бомжи.