Жители дома на улице Ленина рассказали о сбежавшем подрядчике

24.08.2020 | 19:02

А из нашего окна крыша новая видна. Обитателям дома № 47 на улице Ленина только и остается, что любоваться отремонтированным покрытием соседнего строения. О том, что такое крыша над головой, они давно забыли.

«У нас проходит ремонт уже на протяжении трех месяцев. И когда идет дождь, то он у нас на четвертом этаже. Крыша вскрыта - просто бросили и ушли», - рассказала жительница дома Елена.

По словам людей, полностью сдать дом должны были 16 августа, однако работы на объекте не ведутся уже довольно долго. Официальная причина задержки неизвестна. Ходят слухи, что закончить капитальный ремонт вовремя помешала финансовая составляющая.

«Ну, наверное, не выплатили деньги - и первая бригада отказалась от работы. Пришла вторая, пришла и третья», - отметила женщина.

Однако и эти рабочие надолго не задержались. Пожаловаться на условия, в которых приходится жить, вышли практически все обитатели дома № 47.

«Прежде чем ремонт делать, они должны сначала привезти лес. А у нас его нет. Привезут, сделают немного - и опять две недели нет. Канализацию-то поменяли, а трубы все текут», - пожаловались они.

Незадолго до приезда съемочной группы «Службы 11» на объект приходил сам подрядчик, однако задерживаться в доме он не собирался.

«Вот сегодня мы встретили подрядчика. Он подошел, я просто не знала, что это он, и я подошла к нему и говорю: «Вы здесь проживаете?» Он говорит: «А что случилось?» - «Сейчас приедет 11 канал, мы будем проблему свою рассказывать». А он говорит: «А это я, Макаров, подрядчик». Он побежал в подъезд и убежал через крышу», - сообщила пензячка.

Лариса живет на четвертом этаже. Если на улице идет дождь, то женщина узнает об этом первая. Крыша отсутствует, соответственно вода стекает сразу в квартиру. После таких потопов придется делать ремонт.

«Ну я не знаю точно, сколько сейчас потолки стоят. Это просто надо позвонить и узнать, чтобы поменять полностью. Но мне его теперь надо будет менять, потому что если до него дотрагиваться, он сейчас лопнет. Вот его берешь - и он прямо все. Тут у меня мокрота, все сыро. Грязь, мокрицы уже начали лазить», - возмутилась жительница дома.

«Вот в таком состоянии у нас крыша. Вот так мы живем здесь, когда она должна быть уже готова», - подчеркнула Елена.

Осень совсем скоро. Если до ненастного времени крышу не доделают, то ливни и заморозки могут уничтожить даже ту небольшую часть, что уже отремонтировали, говорят жильцы. Тогда нанесенный ущерб возрастет в разы.