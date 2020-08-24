В Заводском районе начали сносить многострадальный дом

24.08.2020 | 19:14

Процесс пошел, говорят люди в Заводском районе. Многострадальный дом наконец начали сносить. На обломках уже не виден адрес строения. Находится оно за Комсомольской, 2.

Стояла расселенная двухэтажка пустой долго, привлекала к себе внимание бродяг. Нередко они грелись внутри, разводя костры. Возникает вопрос, почему не сломали раньше.

«А что, в первый раз что ли? У нас везде так. Года три стоял», - отметил местный житель Николай.

У прохожего своя версия, почему так долго стоял дом-призрак.

«Финансов нет, поэтому и не сносят. Буквально недели две назад начали разрушать. Завалили все, бардак», - рассказал мужчина.

Может, доведут начатое до конца, тогда есть вероятность, что на пустыре скоро начнется стройка. Жители Заводского района хотят видеть территорию благоустроенной и современной.