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Из жизни

Пензячка пожаловалась на мерзкие гулкие звуки в санузле

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Проблема обозначилась в марте, когда у живущей на третьем этаже женщины засорилась канализация. Местный слесарь-самоучка прочистил трубы, после чего проблема плавно перетекла на второй этаж, в санузел Татьяны Александровны.

«У меня вода вроде как уходит вниз. У нее вообще все хорошо, а что у меня теперь урчит и фырчит в трубе, слышу только я. И текут фекалии», - пожаловалась женщина.

Следы очень хорошо видны. Весь канализационный стояк - общедомовое имущество - в потеках. Никому не понравится подобное в чистой отремонтированной квартире.

Труба гнилая, от нее отваливаются куски.

«Я обнаружила чугунную часть - она прилетела ко мне с пятого этажа. И это уже во второй раз! В первый раз я выбросила, а сейчас сохраню до Некрасова, 24, когда пойду к ним жаловаться на управляющую компанию», - поделилась планами жительница дома.

Татьяна Александровна написала заявление директору УК «Единство», но он ей ничем не помог. Стояк разваливается, пропускает сточные воды, да плюс мерзкие гулкие звуки, каких прежде не было. Они появились именно после мартовского засора.

Женщина теперь поневоле всегда в курсе, когда соседи на третьем, четвертом, пятом этажах посещают санузел.

«На меня действует, меня будят, я иногда просыпаюсь в три, в шесть, все слышу. Я могу на кухне стоять с телефоном - и вдруг заурчало в кухне. Кому это понравится? Никому. Сижу, меряю давление - заурчало, и я вздрагиваю. Я с этим жить не хочу и не согласна», - посетовала она.

Татьяна Александровна готовит обращение в жилищную инспекцию.

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