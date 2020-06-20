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Из жизни

В поселке ЗИФ даже старожилы не помнят, когда дорога была удобной

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Дорога к поселку ЗИФ и крупному дачному массиву подобна «американским горкам»: то вверх, то вниз, множество поворотов вправо и влево - рулем приходится активно двигать, чтобы подобрать чуть менее ухабистые участки. Не у всех это получается.

«Нет заднего бампера - вот и вся дорога. При спуске откололся», - констатировала молодая женщина.

Даже старожилы не помнят времен, когда ездить тут было комфортно. Асфальта здесь не видели.

«Всегда только едва посыпана чем попало. А ездят очень много», - рассказала автолюбительница.

Пешеходам проще: они пройдут там, где машина не проедет. Но и у них есть претензии.

«Тяжело тут ходить. Насыпали кое-какую дорогу, мы сбрасывались, но после зимы ее всю смыло. И ливни свое добавили», - отметила жительница поселка.

Какие-то работы на проезжей части ведутся, но не капитальные.

Зато под дорогой скоро появятся коммуникации. Их долго ждали, ведь ЗИФ - часть Пензы, а люди до сих пор живут как в селе. Поэтому к отсутствию асфальта отчасти проявляют терпимость.

«Дорога плохая, но нам ведь будут водопровод делать, уже даже начали и еще копать будут. А потом, может, и помогут, дорогу сделают, а то мы все сами. Нам щебенку Октябрьская администрация, когда Надежда Георгиевна Козенко была, выделяла - пять КамАЗов. Но это же мало и ненадолго», - обосновала домовладелица.

Остается надеяться, что вслед за водой появится и асфальт.

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