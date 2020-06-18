На улице 9 Января пенсионерка серпом вырубает бурьян

18.06.2020 | 20:24

Уроженка Донецка - типичная горожанка, никогда прежде не пользовалась серпом. Жизнь не была связана с землей и в Мурманске, где она провела много лет. Лишь в Пензе Зинаида Максимовна оценила достоинства символа крестьянского труда и сельскохозяйственного орудия.

«Мы дачу купили, сарайка была. Стали разбирать, строить свое - и наткнулись. Удобная штука, но надо отремонтировать», - рассказала женщина.

Лезвие не держится на рукоятке, но Зинаида Максимовна приспособилась - укрепляет и снова продолжает вырезать сорняки. Она живет в доме № 6 на улице 9 Января. Барак запланирован под снос, ему существовать еще лет пять. Коммунальщики давно махнули рукой на эту двухэтажку.

Зинаида Максимовна и редкие единомышленники убирают мусор. Пенсионерка борется с бурьяном.

«Вот навожу порядок. Ни подъедешь, ни подойдешь, я подрезала. А что делать?» - отметила горожанка.

Она пробовала ножом, мотыгой, но серп оказался лучшим орудием труда для неровной местности.

Изобретенный в древности инструмент прекрасно служит и поныне. Зинаида Максимовна заберет его с собой в новостройку после переселения - наверняка и там пригодится.