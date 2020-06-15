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Из жизни

Жительница ул. Ухтомского рассказала о бездействии коммунальщиков

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Основание одной березы в аварийном состоянии, говорит жительница дома № 83 на улице Ухтомского. Вторая цела, но она огромная и стоит под наклоном. Кто знает, сколько еще выдержат великаны! Пенсионерка сообщила об этом куда следует.

«В «Зеленстрой», нам больше некуда обращаться, чтобы спилили. А они не почесались даже: «Придем, посмотрим» - и никто не приходил. Они сидят, боятся со стула подняться», - отметила пензячка Наталья Егоровна.

Пенсионерка опасается, что за пилу сотрудники ЖКХ возьмутся лишь в крайнем случае, когда деревья рухнут. Траектория падения пугает.

«На судебных приставов упадет и пешеходов. Здесь еще машины стоят. Провода оборвут, кого-нибудь шарахнет током - люди ведь ходят. Потом виноватого кто будет искать? Скажут, почему не обращались? Обращались - а они не обращают внимания», - отметила женщина.

Стоящий рядом великан серьезно пострадал при разгуле стихии. Было отломано несколько веток, одна из них легла на металлическую конструкцию для выбивания ковров. Так и это не заставило коммунальщиков взять в руки пилу. Местные жители убрали торчащую часть дерева.

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