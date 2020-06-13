На Ивановской улице вода из труб уходит в огороды вместо домов

13.06.2020 | 19:00

Как на действующем вулкане, живут люди на улице Ивановской. У дороги вдоль ряда домов протянута водопроводная магистраль. Сети дряхлые, капризные, в любой момент могут разорваться, и тогда частный сектор потерпит бедствие.

В жилищах воды нет, но ее полно во дворах и на огородах.

«Около нашего колодца был первый случай, когда зимой это все потекло, стояло в ледяной корке. Потом - прямо напротив нас. Более того, два раза топило нашу соседку», - рассказал Владимир Александрович.

В жару земля с благодарностью приняла влагу. Весной, осенью и тем более зимой такому дару от коммуникаций люди не рады. Впрочем, и сейчас - не очень: сколько еще будет отсутствовать питьевая вода, неизвестно.

Место разрыва рабочие отыскали и исчезли на неопределенный срок. Поставили на охрану котлована водителя экскаватора.

«Труба асбоцементная, была проложена больше 60 лет назад. Почти каждый год - как минимум два-три случая. Заплаток здесь тьма! Приезжают, раскапывают, какие-то трубы короткие врезают, и все. Уж не скажу, что асбоцементные трубы вредны как канцерогены», - пояснил пенсионер.

Собственники домов с завидным упорством восстанавливают территорию после очередных раскопок. От клумб в палисадниках уже отказались: цветы жалко. Высаживают что попроще - неприхотливый кустарник.

Владимир Александрович считает, что ресурсоснабжающей организации стоит заменить хотя бы самый ветхий участок сетей на Ивановской. Это было бы дешевле, чем многократно приезжать, раскапывать и ставить одну за другой заплатки.