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Из жизни

На улице Антонова женщина добилась сноса гаражей и устроила мини-парк

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Таисии Константиновне удалось превратить бесплодную землю в цветущий рай. Процесс занял лет 20. Когда она заселилась в новый дом на улице Антонова в начале 90-х, решила, что пришло время собирать камни. Кругом лежали обломки кирпичей, плит, торчала арматура. Таисия Константиновна такого вынести не могла.

«Собирала камни, выносила, потом привезли землю, раскидывали ее, делала посад у своего подъезда кругом. А потом у нас были гаражи. Я добилась, чтобы их снесли, и сделала там посадку. Теперь у нас там все красиво и растут деревья», - рассказала женщина.

У Таисии Константиновны много единомышленников, но помочь они могут лишь словами, поскольку делом - здоровье не позволяет. Если кто пытается оскорбить, защищают.

А обидчиков оказалось достаточно. Владельцы незаконно установленных и снесенных впоследствии гаражей объявляли войну хрупкой активистке.

«Жены здороваются, а мужики - нет: «Мы вас закопаем в яму! Зачем вы тут убираете гаражи?» Засыпали мусором, мы тут орали, бабушки вышли. Нас даже фотографировали. Я говорю: «Ладно, фотографируйте. Портреты нам сделаете. Мы для вас лучше делаем, кусты сажаем», - пожаловалась Равиля Нясюковна.

Массу труда вложила Таисия Константиновна в украшение двора. Через несколько лет он станет еще лучше, когда вытянутся каштаны, сосны.

«У меня много красивых растений: жасмин, сирень элитная необыкновенная, шиповник. Мне осталось доделать детскую площадку. Ходила к нашему председателю, чтобы они отремонтировали лавочки, и я все покрашу», - пояснила активистка.

Непросто превратить пустыню в оазис, а пустырь - в цветущий уголок. Таисии Константиновне удалось, несмотря на противостояние отдельных автовладельцев. Двор уже не выглядит унылым, тусклым, в нем приятно находиться.

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Гость||

Скоро перо получит

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А потом у нас были гаражи. Я добилась, чтобы их снесли, и сделала там посадку
Очередная экологичка! Может ее дерево на кого нибудь при очередном ветре рухнет, и ей и ее родственникам придется возмещать ущерб! Ответственная она за это! А вот каштаны, сирень, жасмин, шиповник, это прям щас можно возбуждать "нанесение тяжелого вреда здоровью". Аллергики в каждом дворе есть!

Гость||

Гость|12.06.2020 20:17|

Скоро перо получит

а тебе кирпич

Гость||

А территория кому принадлежит? Городу или ТСЖ, с ТСЖ ей тоже нитак просто вопрос решать придется? самозахват на лицо!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Непросто превратить пустыню в оазис, а пустырь - в цветущий уголок. Таисии Константиновне удалось, несмотря на противостояние отдельных автовладельцев
Если в кадастре не зарегистрировано, можно парковаться, прям на этой плащадке! Путь только попробует возмутится!

Гость||

Не от большого ума тут высказывания выше написали.

Гость||

Гость писал(a):

Не от большого ума тут высказывания выше написали.
А незаконно захватывать территорию, портить людям жизненные условия и вредить здоровью это от большого ума? Т.е. взяла нагадила и хвастается этим!

Гость||

Молодец тётка! депутат то местный выезжал на место? Помогал делом ?

Гость||

Гость писал(a):

Молодец тётка! депутат то местный выезжал на место? Помогал делом ?
Если помогал, проверку на депутата, что у нас тут за само раздачи земли в городе!

Гость||

В губернаторы ее!

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