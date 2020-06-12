На улице Антонова женщина добилась сноса гаражей и устроила мини-парк

12.06.2020 | 20:12

Таисии Константиновне удалось превратить бесплодную землю в цветущий рай. Процесс занял лет 20. Когда она заселилась в новый дом на улице Антонова в начале 90-х, решила, что пришло время собирать камни. Кругом лежали обломки кирпичей, плит, торчала арматура. Таисия Константиновна такого вынести не могла.

«Собирала камни, выносила, потом привезли землю, раскидывали ее, делала посад у своего подъезда кругом. А потом у нас были гаражи. Я добилась, чтобы их снесли, и сделала там посадку. Теперь у нас там все красиво и растут деревья», - рассказала женщина.

У Таисии Константиновны много единомышленников, но помочь они могут лишь словами, поскольку делом - здоровье не позволяет. Если кто пытается оскорбить, защищают.

А обидчиков оказалось достаточно. Владельцы незаконно установленных и снесенных впоследствии гаражей объявляли войну хрупкой активистке.

«Жены здороваются, а мужики - нет: «Мы вас закопаем в яму! Зачем вы тут убираете гаражи?» Засыпали мусором, мы тут орали, бабушки вышли. Нас даже фотографировали. Я говорю: «Ладно, фотографируйте. Портреты нам сделаете. Мы для вас лучше делаем, кусты сажаем», - пожаловалась Равиля Нясюковна.

Массу труда вложила Таисия Константиновна в украшение двора. Через несколько лет он станет еще лучше, когда вытянутся каштаны, сосны.

«У меня много красивых растений: жасмин, сирень элитная необыкновенная, шиповник. Мне осталось доделать детскую площадку. Ходила к нашему председателю, чтобы они отремонтировали лавочки, и я все покрашу», - пояснила активистка.

Непросто превратить пустыню в оазис, а пустырь - в цветущий уголок. Таисии Константиновне удалось, несмотря на противостояние отдельных автовладельцев. Двор уже не выглядит унылым, тусклым, в нем приятно находиться.