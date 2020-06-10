Детям страшно ходить домой в Райки из лицея на Западной Поляне

10.06.2020 | 19:48

Использованные автомобильные покрышки превратились в ступени. Их установили на тропинке, по которой дети с Проломной и Солдатской ходят в лицей № 55. И пусть теперь кто-то посмеет утверждать, что дорога к знаниям не терниста.

«Вот Проломная, дальше начинается улица Жуковского. Дети ходят в школу, весной и осенью невозможно пройти - все размывает. Просили, обращались, чтобы фонари нам поставили и ступени. Хотя бы фонари - мы ждем не знаю сколько! Вечером дети, которые учатся во вторую смену, боятся идти домой, приходится встречать», - пожаловалась местная жительница Светлана.

Путь вверх по крутой горе тяжел, а тропа близ дома № 89 на Жуковского узкая и неудобная.

Альтернатива есть, пусть и не лучше - между домами № 88 и 90. Но не факт, что она еще долго будет доступной.

«Там хотят перегораживать, говорят, выкупили ее. У нас остается один проход, и все», - рассказала женщина.

Проход между домами, протоптанная за десятилетия, действительно в частной собственности. Та, что на муниципальной земле, с остатками перил, заросла бурьяном, кустарником, завалена старыми деревьями. Владельцы участка расчищают окрестности и пока думают, что делать с народной тропой.

Лицеистам, живущим в этой части Райков, не позавидуешь: их дороги к знаниям невероятно трудны.