Жители ул. Сердобской не могут справиться с огромной лужей у дома

08.06.2020 | 19:48

Не любят взрослые лужи, а дети их обожают. У Сердобской, 2, водоем просто загляденье: в меру глубокий, широкий, побегать по нему одно удовольствие. Но взрослые радости малышей не разделяют. Они бы осушили грязное болото у дома, да только не получается. Жижа долгое время не высыхает, после дождей снова разливается озеро.

Здание в низине, вода всегда скапливалась. Да еще дорожники, когда асфальтировали улицу Злобина, посодействовали увеличению лужи.

«Когда ремонтировали дорогу, им сказали: «Сделайте бордюрчик, чтобы текло в ливневку», а они сказали: «Если будет лужа стоять на дороге - нас отругают, пускай у вас лучше будет стоять здесь», - пожаловался местный житель Михаил.

Озеро еще обмелело - во время ливней бывает намного хуже.

Жители лишь мешки с песком подкладывают, отводя жидкость от подъезда, управляющая компания выделяет настилы. Но это все равно не выход.