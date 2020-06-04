Сетевое издание|18+|Четверг|4 июн 2020|21:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Из жизни

Жителей улицы Рахманинова лишили привычной дороги мимо школы

Печать

Карантинные меры привели к тому, что жители улицы Рахманинова стали ходить больше. К парадоксальному выводу Галина Александровна пришла после поисков выхода на проспект Победы, до которого от ее дома № 27 - всего 226 метров по прямой. Но добраться до нужной точки можно только в обход из-за трех образовательных учреждений.

«Напротив - садик, школа, примыкает заброшенная школа. Здесь все соединено общими заборами. Прохода нет», - пожаловалась женщина.

Раньше люди пользовались открытыми калитками одной из школ и отверстием в ограде. Оно осталось, но с другой стороны учреждения ворота закрыты.

«У школы есть дырка под березой - шли здесь к магазину. Но теперь переход закрыли и с той стороны. Получается, нам негде коротко пройти ни к остановкам, ни к аптекам», - пояснила горожанка.

Остается два пути на выбор. Налево пойдешь - по дворам блуждать будешь в поисках асфальтированного тротуара. Направо пойдешь - вместо 200 метров преодолеешь 725.

«Это очень далеко, чтобы потом вернуться в исходное положение. Я предлагаю, чтобы, пока школы не работают, хоть временно открыли ворота», - сообщила Галина Александровна.

Во-первых, режим самоизоляции постепенно смягчается, во-вторых, изначально было непонятно, для чего закрывать калитку. Внутри школы учеников нет, через ограду вирус все равно может перелететь с ветром. Плюс у людей будет выбор, по какому из трех путей идти, да и километраж уменьшится.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Чокнулись с этими заборами уже, в Ахунах единоросс Котов вообще построил вдоль санатория Володарского листовой забор длиной 400 метров.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте