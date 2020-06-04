Жителей улицы Рахманинова лишили привычной дороги мимо школы

04.06.2020 | 20:24

Карантинные меры привели к тому, что жители улицы Рахманинова стали ходить больше. К парадоксальному выводу Галина Александровна пришла после поисков выхода на проспект Победы, до которого от ее дома № 27 - всего 226 метров по прямой. Но добраться до нужной точки можно только в обход из-за трех образовательных учреждений.

«Напротив - садик, школа, примыкает заброшенная школа. Здесь все соединено общими заборами. Прохода нет», - пожаловалась женщина.

Раньше люди пользовались открытыми калитками одной из школ и отверстием в ограде. Оно осталось, но с другой стороны учреждения ворота закрыты.

«У школы есть дырка под березой - шли здесь к магазину. Но теперь переход закрыли и с той стороны. Получается, нам негде коротко пройти ни к остановкам, ни к аптекам», - пояснила горожанка.

Остается два пути на выбор. Налево пойдешь - по дворам блуждать будешь в поисках асфальтированного тротуара. Направо пойдешь - вместо 200 метров преодолеешь 725.

«Это очень далеко, чтобы потом вернуться в исходное положение. Я предлагаю, чтобы, пока школы не работают, хоть временно открыли ворота», - сообщила Галина Александровна.

Во-первых, режим самоизоляции постепенно смягчается, во-вторых, изначально было непонятно, для чего закрывать калитку. Внутри школы учеников нет, через ограду вирус все равно может перелететь с ветром. Плюс у людей будет выбор, по какому из трех путей идти, да и километраж уменьшится.