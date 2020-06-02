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Из жизни

Жителей ул. Володарского удивило скопление зубных щеток на клумбе

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Среди ирисов и тюльпанов на клумбе на улице Володарского обживаются зубные щетки. Разных цветов и размеров - их с десяток.

Клумбой у дома № 40 занимаются местные жители, в основном пенсионеры. Но не каждый из них знает, откуда взялись среди пионов инструменты для чистки зубов.

Римма Семеновна, из числа инициаторов создания цветника у дома, помогает благоустройству в меру сил.

«Здесь была вообще свалка, ужас что было! Мы попросили администрацию, они нам завезли машину земли, и мы, пенсионеры, рассадили вот такую клумбу», - рассказала женщина.

Люди сами покупают семена, обычно согласуя интересы и действия, любят внедрять новшества.

«Это эксперимент. Мы еще сами не знаем, чего получится», - отметила пенсионерка.

Римма Семеновна предположила, что зубные щетки появились для особого капельного полива.

Тайну раскрыла местная жительница: инструменты для чистки зубов служат колышками для укрепления сигнальных лент, которыми женщина позже обвяжет клумбу, чтобы посторонние не наступали и не заезжали на цветник.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Зубные щётки не от туберкулёзного диспансера собрали?

Гость||

Гость писал(a):

Зубные щётки не от туберкулёзного диспансера собрали?
Главное что бы не от коронавирусного)))))

Гость||

Вот совсем ку-ку. Щетки от грязного зубальника

Имя: Гость
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