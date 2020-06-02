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Из жизни

Пензенцы продолжают игнорировать мост через пути на ул. Леонова

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Вопрос, долго ли продержится новая секция ограды, которая должна не давать пешеходам пересекать железнодорожные пути в районе улицы Леонова, возникает, если понаблюдать, сколько человек игнорирует мост и идет понизу. Забор попросту огибают.

«Слишком далеко», - объяснил мужчина.

«Жарко, тяжело идти по мосту, подниматься высоко. Здесь легче, пока нет поезда», - отметила горожанка.

Судя по свежим следам сварки, прежде выломанную секцию недавно восстановили. Сколько ни борются дорожники с человеческим потоком, направить его верхом не удается, лишь некоторые идут по мосту. А учитывая, сколько людей шагает от улицы Вяземского в Заводской район, нарушителей оказывается много.

Ссылаться на плохое состояние конструкции теперь трудно - ее отремонтировали. Несколько лет назад, пока город и железная дорога решали, на чьем балансе объект, она выглядела хуже.

«Я в субботу приехал - тут снег был и все завалило. Два мужика лезут на четвереньках. Не пьяные, а трезвые, хорошие мужики. Я кричу: «Куда пошел? Не вылезешь, по мосту иди!» - «По мосту еще хуже - убьешься!», - рассказал житель Пензы Анатолий.

Теперь конструкция пребывает в нормальном состоянии, зимой ее очищают от снега. После ряда процедур мост на баланс приняли городские власти.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Пусть поезда по мосту ходят, а нам и так нормально!

Гость||

Это как раз из тех там ходят, кто власть критикуют, а сами даже простое правило выполнить не могут, лень им..) головой у рыбы, которая гниёт, в данном случае является народ

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вопрос, долго ли продержится новая секция ограды,
Недолго. Неудобный этот мост.

Гость||

Гость писал(a):

выполнить не могут, лень им.
Что лень? ЖД много где переходят, а мост в одном месте. Что другие места безопасны?

Гость||

Гость писал(a):

Недолго. Неудобный этот мост.
Всё удобно хожу регулярно.

Гость||

Меня один раз оштрафовала транспортная полиция за хождение по путям.

Имя: Гость
Комментарий:

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