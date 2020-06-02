Пензенцы продолжают игнорировать мост через пути на ул. Леонова

02.06.2020 | 19:24

Вопрос, долго ли продержится новая секция ограды, которая должна не давать пешеходам пересекать железнодорожные пути в районе улицы Леонова, возникает, если понаблюдать, сколько человек игнорирует мост и идет понизу. Забор попросту огибают.

«Слишком далеко», - объяснил мужчина.

«Жарко, тяжело идти по мосту, подниматься высоко. Здесь легче, пока нет поезда», - отметила горожанка.

Судя по свежим следам сварки, прежде выломанную секцию недавно восстановили. Сколько ни борются дорожники с человеческим потоком, направить его верхом не удается, лишь некоторые идут по мосту. А учитывая, сколько людей шагает от улицы Вяземского в Заводской район, нарушителей оказывается много.

Ссылаться на плохое состояние конструкции теперь трудно - ее отремонтировали. Несколько лет назад, пока город и железная дорога решали, на чьем балансе объект, она выглядела хуже.

«Я в субботу приехал - тут снег был и все завалило. Два мужика лезут на четвереньках. Не пьяные, а трезвые, хорошие мужики. Я кричу: «Куда пошел? Не вылезешь, по мосту иди!» - «По мосту еще хуже - убьешься!», - рассказал житель Пензы Анатолий.

Теперь конструкция пребывает в нормальном состоянии, зимой ее очищают от снега. После ряда процедур мост на баланс приняли городские власти.