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Из жизни

На улице Фурманова ветки деревьев сломались и повисли над тротуаром

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Сразу несколько деревьев во дворе на улице Фурманова пострадали от стихии. Но далеко не все были опилены и вывезены. Даже те ветки, что сломались и повисли над тротуаром, который соединяет дома № 1 и 19, не тронули, хотя, казалось бы, они могут рухнуть на прохожих.

«Убирали, грузили. Поваленные вообще не пилят, а непиленных много. Не знаю, по какой причине. Очень опасно, особенно для детей - тут детская площадка», - рассказала местная жительница Ольга Григорьевна.

По какому принципу выбирали деревья для опиловки, простому жителю не понять. Возможно, двор разделили на квадраты - какой ближе к дому, тот и очищает управляющая компания, которая обслуживает здание. Но это только предположение.

«Они и лежат. Которые совсем на дороге были, те убрали. Там и в садике поломало дерево», - отметила пенсионерка.

Времени для очистки двора прошло предостаточно, но коммунальщики так и не смогли выполнить свои обязанности.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Убирали, грузили. Поваленные вообще не пилят, а непиленных много. Не знаю, по какой причин
Сам возьми и отпили, бездельников вас расплодилось, должны ему все.

Имя: Гость
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