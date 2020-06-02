На улице Фурманова ветки деревьев сломались и повисли над тротуаром

02.06.2020 | 19:36

Сразу несколько деревьев во дворе на улице Фурманова пострадали от стихии. Но далеко не все были опилены и вывезены. Даже те ветки, что сломались и повисли над тротуаром, который соединяет дома № 1 и 19, не тронули, хотя, казалось бы, они могут рухнуть на прохожих.

«Убирали, грузили. Поваленные вообще не пилят, а непиленных много. Не знаю, по какой причине. Очень опасно, особенно для детей - тут детская площадка», - рассказала местная жительница Ольга Григорьевна.

По какому принципу выбирали деревья для опиловки, простому жителю не понять. Возможно, двор разделили на квадраты - какой ближе к дому, тот и очищает управляющая компания, которая обслуживает здание. Но это только предположение.

«Они и лежат. Которые совсем на дороге были, те убрали. Там и в садике поломало дерево», - отметила пенсионерка.

Времени для очистки двора прошло предостаточно, но коммунальщики так и не смогли выполнить свои обязанности.