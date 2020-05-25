Пензенцы занялись садоводством во дворе многоэтажки

25.05.2020 | 19:36

У третьего подъезда на проспекте Победы, 128, работа кипит. Инициативная группа местных озеленителей пропалывает сорняки, высаживает растения.

«Бархотка, циннии у нас там, и многолетние цветочки были посажены. Пионы скоро распустятся. У кого что было на даче - мы все перенесли сюда. Дачи нет, работаем здесь, надо чем-то заниматься», - отметила жительница дома Людмила Ивановна.

К делу женщины подходят с душой. Они продумывают, где какие растения лучше будут смотреться: некоторые отлично подойдут в качестве каймы, другие хороши для центральной части клумбы. Подкармливают их сразу же.

«Бананы вот вы кушаете, корочки остаются. Надо настаивать, трех дней достаточно - и потом можно поливать прямо под корешок. И комнатные цветы, и тут. Корневая система укрепится, а потом уже все хорошо», - поделилась пензячка.

В доме цветники у каждого подъезда, трудятся несколько групп активистов. Никаких соревнований не устраивают, но стараются. Ведь самим приятно жить и радовать других.