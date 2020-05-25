Сетевое издание|18+|Понедельник|25 мая 2020|20:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

На проспекте Строителей голые тепловые сети засыпали землей

Печать

«Начали закапывать голые трубы. Это тепловая сеть идет к нашему дому», - пожаловался житель дома № 35 на пр-те Строителей Владимир Васильевич.

Мужчина из окна увидел то, что внизу из-за куч земли вокруг траншеи незаметно. По его словам, при замене участка сетей не везде используют специальные лотки с крышками, часть коммуникаций просто засыпали землей. Можно ли так по строительным нормам, задает вопрос пензенец. Тем более что времени на подготовительные работы было предостаточно.

«Неделю или две идет ремонт, все трубы заменили - и на голые трубы землю насыпали. Метров 10 точно», - рассказал Владимир Васильевич.

Долго ли сети так продержатся! Ведь без соприкосновения с землей и водой коррозия меньше, уверен мужчина.

«Будем греть землю - перерасход энергии, горячей воды и так далее. Обычно коробами закрывают или плитами. А тут на голые трубы просто кладут и все», - отметил пензенец.

По словам мужчины, ремонтировали участок сетей и в прошлом году - так, что в 2020-м копать пришлось вновь.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Если делать всё по нормативам и правильно,то что тогда раскапывать в следующем году? Так можно и без "работы" остаться.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте