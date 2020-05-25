На проспекте Строителей голые тепловые сети засыпали землей

25.05.2020 | 19:24

«Начали закапывать голые трубы. Это тепловая сеть идет к нашему дому», - пожаловался житель дома № 35 на пр-те Строителей Владимир Васильевич.

Мужчина из окна увидел то, что внизу из-за куч земли вокруг траншеи незаметно. По его словам, при замене участка сетей не везде используют специальные лотки с крышками, часть коммуникаций просто засыпали землей. Можно ли так по строительным нормам, задает вопрос пензенец. Тем более что времени на подготовительные работы было предостаточно.

«Неделю или две идет ремонт, все трубы заменили - и на голые трубы землю насыпали. Метров 10 точно», - рассказал Владимир Васильевич.

Долго ли сети так продержатся! Ведь без соприкосновения с землей и водой коррозия меньше, уверен мужчина.

«Будем греть землю - перерасход энергии, горячей воды и так далее. Обычно коробами закрывают или плитами. А тут на голые трубы просто кладут и все», - отметил пензенец.

По словам мужчины, ремонтировали участок сетей и в прошлом году - так, что в 2020-м копать пришлось вновь.