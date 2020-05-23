Из жизни

Инвалидам из дома на проспекте Строителей сделали правильный пандус

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Малоподвижной жительнице дома № 1 на проспекте Строителей много через что пришлось пройти, чтобы добиться нормального спуска с крыльца.

«Сначала написали во все инстанции, просили, чтобы у нас тут был благоустроенный пандус. Было все плохо», - рассказала Елена.

На прошлой неделе коммунальщики затеяли ремонт входной группы: некоторые кирпичи старого пандуса стали рассыпаться. Длинную и широкую конструкцию разобрали. Вместо нее установили новую - короткую, металлическую, с направляющими. Коляска по ней съезжала слишком резко, седок рисковал выпасть.

Тогда жители многоэтажки, среди которых оказалось немало инвалидов-колясочников, запретили сотрудникам подрядной организации продолжать работы. Те дожидались решений начальства. Спустя время пришла хорошая новость: проект изменили.

«Сейчас все отлично, красота и лепота, мы счастливы! Нам все говорят спасибо», - поделилась Елена.

Однако делу еще не конец.

«Нам нужны дверь с магнитным ключом и почтовые ящики приличные», - отметила женщина.

На дверь в 2018-м году управляющая компания установила кодовый замок, забыв сообщить жителям комбинацию заветных цифр, которую нужно набрать, чтобы попасть внутрь. Люди перестали закрывать вход.

С тех пор ничего не изменилось. Люди надеются на установку домофона, чтобы бродяги не заходили внутрь. Такое сейчас часто случается.

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