В проезде Богданова после раскопок появилась глубокая яма с водой

21.05.2020 | 20:12

Рядом с домом № 11 в проезде Богданова появилась глубокая яма с водой. Судя по заградительным щитам, она рукотворного происхождения.

Видимо, произошел прорыв трубы, его попытались ликвидировать, но так и не смогли. Воды в котловане очень много - двухметровая палка погружается полностью.

При раскопках землю из котлована рабочие складывали на газон за тротуаром, большая часть которой так и осталась там.