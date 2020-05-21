В проезде Богданова после раскопок появилась глубокая яма с водой

Рядом с домом № 11 в проезде Богданова появилась глубокая яма с водой. Судя по заградительным щитам, она рукотворного происхождения.
Видимо, произошел прорыв трубы, его попытались ликвидировать, но так и не смогли. Воды в котловане очень много - двухметровая палка погружается полностью.
При раскопках землю из котлована рабочие складывали на газон за тротуаром, большая часть которой так и осталась там.
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