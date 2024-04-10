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Общество

В Пензе на несколько часов запретят движение по улице Славы

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В Пензе готовятся к ремонту дорожного покрытия на улице Славы. В связи с этим в четверг, 11 апреля, движение транспорта ограничат.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, водители не смогут проехать по нечетной стороне улицы с 8:00 до 11:00. Информацию просили учесть при формировании маршрута.

9 апреля сообщалось, что на нечетной стороне улицы Славы начались ремонтные работы. Специалистам нужно заделать ямы и провалы.

На дефекты асфальтового покрытия давно жаловались пензенские водители. В одном месте - между домами № 7 и 9 - провалился колодец. В другом - у дома № 5 - часть покрытия «растаяла» вместе со снегом.

«Да здесь просто опасно ездить», «Центр города, улица короткая, и она в таком состоянии!» - возмутились пензенцы.

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