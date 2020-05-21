Остановка на ул. Клары Цеткин осталась без павильона

21.05.2020 | 20:00

Не ожидали жители улицы Клары Цеткин исчезновения павильона на одноименной остановке. Дорогу отремонтировали в 2018-м, сделали заездной карман. Обычно в тот же период меняют конструкции, но случилось это спустя почти два года - дошла очередь.

В течение последних нескольких лет в городе убирают павильоны, совмещенные с торговыми точками.

«Нам без остановки и павильона неудобно. Мы, по крайней мере, воду там покупали. А теперь ехать нам, потому что ничего не работает», - пожаловалась женщина.

Взамен мэрия предложила стандартные варианты конструкций - они стоят на большинстве городских улиц. Нечто подобное может появиться и на Клары Цеткин.

«Ну, конечно, неудобно. Вот дождик был недавно - некуда встать. И плитка была хорошая. Вечером я приходила - она была, а утром уже нет. Наверное, кто-то прикарманил», - предположила горожанка.

Пассажирам неудобно - площадка разворочена, ноги вязнут в песке, он попадает в обувь, негде встать, чтобы дождаться транспорта. Народ выходит на дорогу или занимает асфальтовый пятачок у соседней торговой точки.