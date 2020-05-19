Почти на всю ширину дороги во дворы на ул. Мира растеклась лужа

19.05.2020 | 20:00

Ямы с торца дома № 3 на улице Мира становятся все больше. Машины аккуратно преодолевают участок, опасаясь, что под толщей грязной воды скрываются острые края выбоин или неожиданные глубины.

Огромная лужа растеклась почти на всю ширину дороги во дворы нескольких домов. Обходить ее приходится многим жителям Западной Поляны. А вот объехать яму практически нереально: на сухой территории зачастую стоят припаркованные машины. Вот и лезут авто в воду, иного пути добраться до дома нет.

Непонятно почему, но заменить или хотя бы залатать старый асфальт не могут который год.

«Это уже несколько лет такая яма», - отметил пенсионер.

На кадрах двухгодичной давности те же лужи, те же ямы. Тогда местные жители смотрели по сторонам: может, кто-нибудь из представителей бизнеса возьмет на себя финансовую нагрузку и отремонтирует дорогу - ведь и сами ездят по асфальту, похожему на поверхность с кратерами.

Мужчина рассказал, что началось все с раскопок. Рабочие не уложили нормально заплатку, стали осыпаться края - и вот итог.