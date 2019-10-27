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Из жизни | Между домами на ул. Мира водители рискуют повредить машины из-за ям

27.10.2019|16:45
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Всего пара ям - но каких! При въезде во двор дома № 7 на улице Мира огромные провалы ясно видны, потому их можно постараться объехать, но так бывает не всегда, говорят местные автомобилисты. Во время осадков коварные ловушки обогнуть в силах лишь те, кто хорошо знает участок между зданиями.

«По внешнему виду - треш полнейший, можно и потерять что-то», - отметил один из водителей.

Те, кто не очень хорошо знает местность, рискуют повредить машину.

«Я вообще стараюсь здесь не ездить, я вон там выезжаю, по главной. Когда лужи, вообще ничего не видно, вдруг там яма. Вот вчера я поменял уже переднюю подвеску на 25 тысяч», - пояснил другой автомобилист. По его словам, проездами во дворах надо заниматься.

«По окраинам вроде бы нормальные дороги, и главные хорошие, и трасса вроде бы была хорошая до Пензы. А во дворах - ужас, как и везде в принципе. Замазывают, чтобы глаза замазать, - и все», - поделился впечатлениями первый.

Ямы на въезде во двор появились несколько лет назад. Заделывать их пытались лишь немногочисленные активисты, но битый кирпич помогает на короткое время.

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Гость|27.10.2019 17:12|

"Между домами на ул. Мира водители рискуют повредить машины из-за ям". Рискуют повредить железки, которые являются причинами этих ям

Имя: Гость
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