Всего пара ям - но каких! При въезде во двор дома № 7 на улице Мира огромные провалы ясно видны, потому их можно постараться объехать, но так бывает не всегда, говорят местные автомобилисты. Во время осадков коварные ловушки обогнуть в силах лишь те, кто хорошо знает участок между зданиями.
«По внешнему виду - треш полнейший, можно и потерять что-то», - отметил один из водителей.
Те, кто не очень хорошо знает местность, рискуют повредить машину.
«Я вообще стараюсь здесь не ездить, я вон там выезжаю, по главной. Когда лужи, вообще ничего не видно, вдруг там яма. Вот вчера я поменял уже переднюю подвеску на 25 тысяч», - пояснил другой автомобилист. По его словам, проездами во дворах надо заниматься.
«По окраинам вроде бы нормальные дороги, и главные хорошие, и трасса вроде бы была хорошая до Пензы. А во дворах - ужас, как и везде в принципе. Замазывают, чтобы глаза замазать, - и все», - поделился впечатлениями первый.
Ямы на въезде во двор появились несколько лет назад. Заделывать их пытались лишь немногочисленные активисты, но битый кирпич помогает на короткое время.
"Между домами на ул. Мира водители рискуют повредить машины из-за ям". Рискуют повредить железки, которые являются причинами этих ям