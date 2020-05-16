На Дзержинского, 38, новая УК отказалась от уборок в подъезде

16.05.2020 | 19:10

Пока в домах Пензы обрабатывают лестничные клетки раствором с хлором, в трехэтажке на Дзержинского, 38, даже полы не подметают. Учитывая, что большинство жителей - пенсионеры, то есть особая группа риска из-за коронавируса, ситуация складывается опасная. Новая управляющая компания от уборки подъезда отказалась, а вот прежняя хоть как-то следила за чистотой.

«Мы звоним в ЖЭУ - нас, извините, посылают. Очень далеко, куда мы дороги не знаем. Но, может, когда-то и дойдем», - саркастически отметила Людмила Гершбаум.

При спуске и подъеме, когда голова кружится и ноги болят, не хвататься за перила невозможно. Однако никто не поручится, нет ли на них вируса, ведь обработка не производится.

«С января у нас уже не моют. Звонили мы. Мастер сказал, что нашего дома в списке нет. Обратились в жилищную инспекцию, там сказали, что есть у них какой-то протокол, что мы отказались от мытья полов. Но мы ничего не подписывали, никакого согласия не давали!» - рассказала Алла Тишурина.

Позже жильцам были даны странные объяснения.

«Дом маленький, трехэтажный, квартир мало, дело невыгодное, так что имеют право отказаться. Можно только в суд подавать, тем более что за техническое обслуживание плата прибавилась», - отметила Алла Тишурина.

«С февраля выросла на 72 копейки. Все! Хоть бы какое извещение прислали», - добавила Людмила Гершбаум.

Таким образом, при смене управляющей компании перечень услуг сократился, а их стоимость возросла. Сейчас пожилые жители трехэтажки взяли уборку подъезда на себя, по мере возможности сами моют полы и протирают перила.