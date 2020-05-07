Из жизни

На улице Ставского над головами пешеходов нависла угроза

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Апрельский ветер не обошел стороной улицу Ставского - и на ней он поломал деревья.

«Были небольшие ветки», - рассказал прохожий.

Коммунальщики вывезли ворохи сломанных и срезанных сучков. Что-то оставили, но забытые обрубки не так волнуют пешеходов. Опасение вызывают недопиленные ветки. Например, одна нависла над головами. Она наполовину оторвана: рабочие срезали часть над дорогой, а ту, что над тротуаром, - не стали.

«В целом нужен постоянный уход за любым деревом и растением. Вовремя нужно опилить лишнее, нужны деньги, и явно у администрации не хватает по всему городу наводить порядок. Так вот все и получается у нас», - пояснил мужчина.

Дерево растет на территории детского сада - бюджетного учреждения. Последнее может потратить на обрезку ветвей столько, сколько даст управление образования. Оно обычно выделяет небольшие суммы, а опиловка и вырубка стоят дорого.

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Гость||

Никому ничего не надо. Мэра в Пензе нет!

Гость||

Мэра в Пензе нет!

Не ври, он законопослушный, на самоизоляции!

Соблюдает все предписанные режимы губернатора.

Гость||

Весенняя Пенза вообще красива.

Гость||

Есть активисты которые эти заросли засаживали, вот за их счет и содержать и ухаживать за этим бардаком!

Гость||

Удивили! На Ворошилова у 58 школы. На ул Ладожской, д 57 между 1 и 2 подъездом. У 57 школы со стороны проспекта Строителей. Никому дела нет, ждут когда на голову упадёт и убьёт. Неужели в школах нет мужчин, убрать эти безобразия. А на Ладожской, куда смотрит старшая по дому. Кругом одна говорильня и поборы, что в школах, что в домах платим правлению. А они ждут, когда само сгниет и упадёт.

Гость||

Да разве это угроза? небольшая ветка разве что отрезвляюще-ободряющий удар по голове максимум может нанести и то это надо еле переться ногу за ногу заплетая и ничего не замечать вокруг смотря только на ноги, прочем поэтому и написал отрезвляющий. Но лучше конечно спилить, не дай Бог на ребёнка упадёт

Гость||

Гость писал(a):

Неужели в школах нет мужчин, убрать эти безобразия.
Инструментов нет, наверное. Я работаю в ментовке дворником - опиливать деревья привлекают людей из коммунальной службы.

Гость||

Гость писал(a):

Неужели в школах нет мужчин, убрать эти безобразия.
А какое отношение школа имеет к этому дереву? там сторож но обязанности у него другие, да и школа от этого места далеко. Рабочим не надо. а вот сторожу из школы это прямо надо, все деревья в округе опиливать. на штраф зеленхоза нарываясь.

Гость||

А причём здесь сторож? Кто пишет про сторожа? С этого года в школах охранники ЧОО. В школах есть завхоз, учитель труда. А самое главное!!! Это директор!!!!!!! Ежегодные поборы на нужды школы собирают, а выделить средства из этих поборов на благоустройство территории школы , у них руки не поднимаются. Все мало!!!!! Крохоборы!!!!!!

Гость||

Прикрываются родительскими комитетами и всякими «Параллелями». На выпускные таксу устанавливают.

Имя: Гость
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