На улице Ставского над головами пешеходов нависла угроза

07.05.2020 | 20:00

Апрельский ветер не обошел стороной улицу Ставского - и на ней он поломал деревья.

«Были небольшие ветки», - рассказал прохожий.

Коммунальщики вывезли ворохи сломанных и срезанных сучков. Что-то оставили, но забытые обрубки не так волнуют пешеходов. Опасение вызывают недопиленные ветки. Например, одна нависла над головами. Она наполовину оторвана: рабочие срезали часть над дорогой, а ту, что над тротуаром, - не стали.

«В целом нужен постоянный уход за любым деревом и растением. Вовремя нужно опилить лишнее, нужны деньги, и явно у администрации не хватает по всему городу наводить порядок. Так вот все и получается у нас», - пояснил мужчина.

Дерево растет на территории детского сада - бюджетного учреждения. Последнее может потратить на обрезку ветвей столько, сколько даст управление образования. Оно обычно выделяет небольшие суммы, а опиловка и вырубка стоят дорого.