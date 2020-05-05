Бесстрашный пензенец вылез из окна квартиры и не желал возвращаться

05.05.2020 | 14:05

На улице Ульяновской в Пензе произошел необычный инцидент. Местный житель снял на камеру мужчину средних лет, который полностью вылез из окна многоэтажного дома, чем привлек внимание окружающих. Во вторник, 5 мая, автор разместил эту запись в соцсети.

«Белая горячка или Человек-Паук?)))» - так он подписал ролик, прикрепив к посту песню Владимира Высоцкого «Скалолазка».

Бесстрашный горожанин, стоя на отливе, держась за откосы и глядя с улицы в окно, по всей видимости, выяснял отношения с теми, кто находился внутри квартиры. Слышалось: «Я спрыгну», «Залезь обратно быстро!»

Прохожие просили мужчину не глупить и вернуться внутрь, но тот по каким-то причинам считал это невозможным и кричал: «Пусть все выйдут из дома. Говори, пускай уходят! Не поеду!»

Чем закончилась история, к сожалению, неизвестно.