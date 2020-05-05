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Из жизни

Бесстрашный пензенец вылез из окна квартиры и не желал возвращаться

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На улице Ульяновской в Пензе произошел необычный инцидент. Местный житель снял на камеру мужчину средних лет, который полностью вылез из окна многоэтажного дома, чем привлек внимание окружающих. Во вторник, 5 мая, автор разместил эту запись в соцсети.

«Белая горячка или Человек-Паук?)))» - так он подписал ролик, прикрепив к посту песню Владимира Высоцкого «Скалолазка».

Бесстрашный горожанин, стоя на отливе, держась за откосы и глядя с улицы в окно, по всей видимости, выяснял отношения с теми, кто находился внутри квартиры. Слышалось: «Я спрыгну», «Залезь обратно быстро!»

Прохожие просили мужчину не глупить и вернуться внутрь, но тот по каким-то причинам считал это невозможным и кричал: «Пусть все выйдут из дома. Говори, пускай уходят! Не поеду!»

Чем закончилась история, к сожалению, неизвестно.

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Источник — vk.com/penza_live
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Гость||

Ну и раёнчик!

Гость||

устал самоизолироваться а мамка дверь заперла.

Гость||

Я в кино видел, один такой выделывался, вылез в окно, орал, а ему этак - нна шваброй, под дых - он и кувырднулся. Но там правда этаж был второй только.

Гость||

Да это вовка-укол опять обнюхался.

Гость||

Самоизоляция переходит на новый уровень

Гость||

Навоза пережрал.

Гость||

он по девкам хочет прогульнуться а мамка не выпускает озорника.

Гость||

Жертва самоизголяции

Гость||

Мама не пускает,тогда что гусю шею сломать не западло.

Гость||

Пошляк 14:41

Имя: Гость
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