Бесстрашный пензенец вылез из окна квартиры и не желал возвращаться

На улице Ульяновской в Пензе произошел необычный инцидент. Местный житель снял на камеру мужчину средних лет, который полностью вылез из окна многоэтажного дома, чем привлек внимание окружающих. Во вторник, 5 мая, автор разместил эту запись в соцсети.
«Белая горячка или Человек-Паук?)))» - так он подписал ролик, прикрепив к посту песню Владимира Высоцкого «Скалолазка».
Бесстрашный горожанин, стоя на отливе, держась за откосы и глядя с улицы в окно, по всей видимости, выяснял отношения с теми, кто находился внутри квартиры. Слышалось: «Я спрыгну», «Залезь обратно быстро!»
Прохожие просили мужчину не глупить и вернуться внутрь, но тот по каким-то причинам считал это невозможным и кричал: «Пусть все выйдут из дома. Говори, пускай уходят! Не поеду!»
Чем закончилась история, к сожалению, неизвестно.
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