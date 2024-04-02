В Пензе выпал из окна 4-летний ребенок

02.04.2024 | 16:11

В Пензе из окна 7-го этажа выпал 4-летний малыш. Это произошло в дневное время в воскресенье, 31 марта.

По информации портала PenzaInform.ru, ЧП случилось на проспекте Строителей. Взрослые были дома, но в какой-то момент отвлеклись.

Ребенок доставлен в реанимацию.

Подобные случаи происходят в Пензенской области регулярно. 27 августа 2023 года из окна в доме на том же проспекте Строителей выпала полуторагодовалая девочка, 11 августа в Кузнецке - 4-летний мальчик.

Всем родителям нужно помнить, что нельзя оставлять без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами. На последние нужно установить специальные запирающие устройства, не позволяющие малышам самостоятельно открыть их.