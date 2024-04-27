Сетевое издание|18+|Суббота|27 апр 2024|16:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензенской области девушка погибла, упав с 5-го этажа

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 27 апреля, в Нижнем Ломове 20-летняя девушка погибла, упав с 5-го этажа. Видео с места событий появилось в Сети.

Как сообщил очевидец, ЧП случилось около 7:00 в доме на Островского, 1. Горожанка получила травмы, несовместимые с жизнью.

У погибшей остался 5-месячный сын.

«В Нижнеломовском межрайонном следственном отделе проводится проверка по факту смерти девушки 2004 года рождения», - подтвердили порталу PenzaInform.ru в СУ СКР по Пензенской области.

На данный момент специалисты выясняют причины и обстоятельства трагедии.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Пенза Новости»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте