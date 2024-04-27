В Пензенской области девушка погибла, упав с 5-го этажа

В субботу, 27 апреля, в Нижнем Ломове 20-летняя девушка погибла, упав с 5-го этажа. Видео с места событий появилось в Сети.
Как сообщил очевидец, ЧП случилось около 7:00 в доме на Островского, 1. Горожанка получила травмы, несовместимые с жизнью.
У погибшей остался 5-месячный сын.
«В Нижнеломовском межрайонном следственном отделе проводится проверка по факту смерти девушки 2004 года рождения», - подтвердили порталу PenzaInform.ru в СУ СКР по Пензенской области.
На данный момент специалисты выясняют причины и обстоятельства трагедии.
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