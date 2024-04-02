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Происшествия

В Пензе начали проверку по факту падения из окна 4-летнего мальчика

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В Пензе следователи устанавливают обстоятельства падения 4-летнего ребенка с высоты. Несчастный случай произошел днем 31 марта в квартире на 7-м этаже дома на проспекте Строителей.

Малыш был с матерью. В момент, когда женщина отвлеклась, мальчик забрался на подоконник и выпал.

Ребенок выжил, медики незамедлительно госпитализировали его и сейчас оказывают необходимую помощь.

После проведения проверки по факту ЧП в СУ СК РФ по региону примут процессуальное решение.

«Следственное управление в очередной раз предупреждает жителей Пензенской области: по возможности оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их, не оставляйте без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья и может закончиться трагедией», - обратилась к пензенцам старший помощник руководителя регионального следственного управления Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СК РФ по области
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