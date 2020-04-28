Пензенцев раздражают следы старой остановки на Ладожской улице

28.04.2020 | 19:48

Павильон на Ладожской, хоть и установлен недавно, уже выглядит несвежим - из-за небрежно оборванных объявлений, надписей. Впрочем, претензий к нему люди не предъявляют: есть ровная площадка под ногами, навес над головой.

«Как и все остальные, ничего особенного», - отметила женщина.

Раздражает другое - следы старого павильона в нескольких шагах от нового. Вытоптанный участок, засыпанный песком с мусором вперемешку, очень любят бродячие кошки и едоки фастфуда из местных забегаловок, эти оставляют пустую тару.

«Я всегда ворчу - как же так? Конечно, надо убрать. Я редко езжу. Это сейчас - муж умер, я осталась одна, и нужно идти что-то покупать», - поделилась горожанка.

И снова пришлось женщине смотреть на замусоренный клочок земли с торчащей арматурой.

Новую остановку с заездным карманом сделали во время ремонта дороги на Ладожской, ее перенесли подальше от пешеходного перехода. Городские власти вняли жалобам автомобилистов. Прежний павильон стоял почти у зебры, пассажиры выходили из транспорта и сразу выскакивали на переход, не глядя на сигналы светофора. Водители еле успевали их заметить.