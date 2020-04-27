Яма во дворе на улице Суворова становится больше с каждым годом

27.04.2020 | 20:12

Житель улицы Суворова вспомнил, что небольшое углубление во дворе появилось несколько лет назад. На него поначалу не обращали никакого внимания - так, несущественных размеров ложбинка, протянувшаяся через двор 148-го дома.

«Это когда еще делали дорогу на Суворова. Там хорошую дорогу положили, а здесь, как кабель проводили, бросили асфальт, он просел - и все, яма так и осталась», - сообщил Александр Николаевич.

Углубление растет с каждым годом, края расползаются в разные стороны, скапливается вода. Досаду вызывает, особенно на фоне разрушений в результате ремонта дороги на Толстого: и парковочный карман пострадал, когда рабочие перекладывали бордюры, и тротуар изуродован. Восстановят, уверен мужчина, проезжую часть делать надо.

«Это правильно будет, но когда? Видите, непогода - их нет», - отметил мужчина.

Отремонтируют только проезжую часть. Углубление во дворе, чей-то давний недочет, рабочие ликвидировать не будут.