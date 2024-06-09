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Из жизни

Предстоящая неделя в Пензенской области тоже будет жаркой

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В Пензенской области в понедельник, 10 июня, ожидается жара до +31 градуса. Осадков синоптики Приволжского УГМС не обещают.

Утром термометр покажет около +19 градусов, прогнозируется переменная облачность. Днем будет +26…+31, преимущественно без дождей. Порывы юго-западного ветра достигнут 8-13 м/с.

Во вторник, по прогнозам, погода будет такой же, но синоптики ожидают небольшой дождь. Ночью около +21, а днем воздух прогреется до +31 градуса.

В среду днем, вероятно, столбик термометра поднимется еще выше, показав +32 градуса. Осадков не ожидается.

В четверг и пятницу синоптики обещают грозы, +27…+30 градусов днем. В выходные, по предварительным прогнозам, будет немного прохладней: +25…+27. Ожидаются дожди.

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