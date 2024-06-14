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Из жизни

В Пензе водитель спас котенка, выбежавшего на дорогу

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В Пензе мужчина не пожалел времени и усилий для спасения животного, оказавшегося в смертельной опасности. Видеозапись размещена в городском телеграм-канале в четверг, 13 июня.

Автор пояснил, что у дома № 30 на улице Пушкина водитель остановился, чтобы спасти выбежавшего на проезжую часть котенка.

На кадрах видно, что на проезжей части стоит автомобиль с распахнутым багажником и включенной аварийной сигнализацией, а мужчина вытаскивает из-под машины небольшого черного кота. Тот, по-видимому, испуганный, вырывается из рук человека и прыжками устремляется к газону. Автовладелец пытается догнать беглеца, но без успеха.

«Какой молодец! Побольше бы таких водителей», «Умница, браво!» - одобрили действия неравнодушного водителя комментаторы.

Ранее пензенец в соцсети рассказал, что в Дальнем Арбекове, неподалеку от автозаправки на 625-м километре трассы М-5, уже 2 месяца живет косуля. По его мнению, животное истощено и беспомощно. Однако в региональном минлесхозе заверили, что копытное находит себе пропитание. Кроме того, его подкармливают местные жители.

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Источник — видео «Пенза новости»
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