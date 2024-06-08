Сетевое издание|18+|Суббота|8 июн 2024|13:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пачелмском районе автомобиль насмерть сбил лося

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пачелмском районе случилось ДТП с участием лося. Об этом сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

«Водитель легкового автомобиля сбил внезапно выбежавшее на дорогу дикое животное. Ущерб охотничьему фонду составил 80 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Пензенской области участились случаи гибели животных на дорогах.

Подобные аварии произошли в Пензе, Нижнеломовском и Пензенском районах. Водители не получили серьезных травм. Последний на данный момент случай зафиксирован 19 мая в Бессоновском районе, где водитель сбил лося насмерть.

Между тем в некоторых местах копытные безбоязненно выходят на трассы. Так, в Городищенском районе недалеко от железнодорожного переезда станции Асеевской водитель запечатлел оленей, а при въезде в Сурск путь автомобилистам преградило стадо косуль.

В минлесхозе просят водителей быть особо внимательными в темное время суток при движении по автодорогам, проложенным через лесные массивы.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минлесхоза
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте