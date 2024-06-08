В Пачелмском районе автомобиль насмерть сбил лося

08.06.2024 | 12:43

В Пачелмском районе случилось ДТП с участием лося. Об этом сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

«Водитель легкового автомобиля сбил внезапно выбежавшее на дорогу дикое животное. Ущерб охотничьему фонду составил 80 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Пензенской области участились случаи гибели животных на дорогах.

Подобные аварии произошли в Пензе, Нижнеломовском и Пензенском районах. Водители не получили серьезных травм. Последний на данный момент случай зафиксирован 19 мая в Бессоновском районе, где водитель сбил лося насмерть.

Между тем в некоторых местах копытные безбоязненно выходят на трассы. Так, в Городищенском районе недалеко от железнодорожного переезда станции Асеевской водитель запечатлел оленей, а при въезде в Сурск путь автомобилистам преградило стадо косуль.

В минлесхозе просят водителей быть особо внимательными в темное время суток при движении по автодорогам, проложенным через лесные массивы.