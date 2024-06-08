В Пензе завершился ремонт участка улицы Попова

08.06.2024 | 14:04

В Пензе участок улица Попова от Ленинградской до Окружной сдан в эксплуатацию после ремонта. Протяженность составляет более 1 300 метров.

К ремонту приступили в сентябре 2023 года. Дорогу расширять не стали, только демонтировали бордюрный камень и уложили свежий асфальт. Затем специалисты приступили к обустройству тротуаров. Закончить процесс собирались к концу года, однако этого не произошло.

Местных жителей возмущал незавершенный ремонт: им приходилось ходить по щебню и преодолевать водную преграду в виде лужи. Им пообещали устранить недочеты в начале мая.

В пятницу, 7 июня, в администрации Пензы сообщили, что объект введен в эксплуатацию. Последним штрихом стало нанесение на асфальт разметки.

Кроме того, чтобы родители могли привозить детей к Губернскому лицею, напротив него обустроено парковочное пространство. Во избежание транспортного затора в районе дома № 50 имеется заездной карман.