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Общество

В Пензе завершился ремонт участка улицы Попова

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В Пензе участок улица Попова от Ленинградской до Окружной сдан в эксплуатацию после ремонта. Протяженность составляет более 1 300 метров.

К ремонту приступили в сентябре 2023 года. Дорогу расширять не стали, только демонтировали бордюрный камень и уложили свежий асфальт. Затем специалисты приступили к обустройству тротуаров. Закончить процесс собирались к концу года, однако этого не произошло.

Местных жителей возмущал незавершенный ремонт: им приходилось ходить по щебню и преодолевать водную преграду в виде лужи. Им пообещали устранить недочеты в начале мая.

В Пензе завершился ремонт участка улицы Попова

В пятницу, 7 июня, в администрации Пензы сообщили, что объект введен в эксплуатацию. Последним штрихом стало нанесение на асфальт разметки.

Кроме того, чтобы родители могли привозить детей к Губернскому лицею, напротив него обустроено парковочное пространство. Во избежание транспортного затора в районе дома № 50 имеется заездной карман.

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Источник — фото администрации Пензы
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