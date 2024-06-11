Специалисты проверят безопасность воды из колонки в Золотаревке

11.06.2024 | 17:04

В Пензенском районе прокуратура организовала проверку по факту отсутствия водоснабжения в домах в поселке Золотаревка.

Без ресурса остались 3 многоэтажки - № 17, 19 и 19а на улице Ломаковой-Холодовой. Причиной отключения стала авария на подводящих сетях от центральной ветки. ЧП случилось 11 января этого года.

«Поскольку собственники жилых помещений длительное время не избирали форму управления общедомовым имуществом, а местная администрация не принимала своевременных мер к назначению временной управляющей организации или оформлению подводящих водопроводных сетей в муниципальную собственность, содержание этих сетей не производилось, их ремонт не осуществлялся», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Для обеспечения жителей водой поставили колонку, а ремонт пообещали провести с наступлением тепла. Однако в мае в Сети распространились жалобы сельчан на проблему с водоснабжением, которую никто не решает.

«Питьевую воду нам никто не подвозил и до сих пор не подвозит. Вместо этого нам поставили колонку с технической водой, за которую мы платим 50 руб. с человека. Нам было предложено произвести [ремонтные] работы за свой счет. А это около 600 000 руб. Почти 4 месяца мы пьем техническую воду и носим ее с колонки, чтобы помыть своих детей», - написала жительница Золотаревки.

Главе администрации поселка внесли представление, потребовав отремонтировать сети и назначить временную управляющую организацию для домов, где случилось ЧП.

Сейчас водоснабжение восстановлено. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды из установленной колонки, чтобы проверить на соответствие санитарным нормам.

«При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», - добавила Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось, что проблема длительного отсутствия ресурса привлекла внимание главы СК России Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю СУ СКР по Пензенской области Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.