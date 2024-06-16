В Пензенской области прогнозируют небольшое понижение температуры

16.06.2024 | 16:14

В Пензенской области в ночь на понедельник, 17 июня, местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Термометр покажет до +21 градуса.

Утром будет около +22. Жителям региона перед уходом на работу стоит захватить зонт, поскольку синоптики Приволжского УГМС обещают в большинстве районов дождь и грозы.

Днем переменная облачность, осадки. Ветер будет дуть юго-восточный, порывы 9-14 м/с. Столбик термометра поднимется до +33 градусов.

Во вторник в регионе тоже ожидается зной, днем около +30 градусов. Прогнозируются дожди и грозы. В среду жара может немного ослабнуть, днем синоптики обещают приблизительно +25 градусов. Ожидаются осадки.

В четверг, пятницу, а также в выходные по прогнозам пройдут дожди. Дневная температура +24…+29 градусов.