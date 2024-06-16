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Из жизни

Не платившую за газ сельчанку поставили перед трудным выбором

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Жительница Городищенского района решила, что газ в ее дом должен поставляться бесплатно, не платила за ресурс и накопила более 110 тыс. рублей долга.

В отношении женщины возбудили исполнительное производство. Приставы не раз приходили к ней, чтобы убедить в необходимости погасить долг и добросовестно оплачивать услуги ресурсоснабжающей организации, однако дверь им никогда не открывали.

Ресурсники постановили: принудительно отключить дом должницы от газа. А приставы направили в Городищенский районный суд заявление об обращении взыскания на дом сельчанки.

«Теперь женщине придется сделать нелегкий выбор: либо проститься с имуществом, либо все-таки поверить, что газ не бесплатный и оплатить всю сумму долга», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Приставы напомнили: необходимо вовремя оплачивать задолженности, в том числе за коммунальные услуги.

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