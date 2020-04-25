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Из жизни

Попытки расчистить тротуар на улице Бородина закончились свалкой

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Кто-то первым на ходу выбросил пакет с мусором, а остальные поддержали - иначе объяснить свалку за домом № 12а на улице Бородина нельзя, утверждает активистка из соседнего строения. Тут много мусора, а недавно свои штрихи к общей картине заброшенного уголка добавила природа.

Обильные осадки две недели назад поломали много растительности, а когда ее станут опиливать и вывозить, неясно. Особенно если учесть, что к отходам в кустах коммунальщики относятся пренебрежительно.

«Как упало, так и валяется. Прямо перед садиком у нас тут такой прекрасный вид!» - саркастически отметила Наталья Ивановна.

Свалка за годы распространилась по большой территории и подобралась вплотную к ограде дошкольного учреждения. Досаднее всего, что поспособствовали этому активисты, которые не довели задуманное до конца. Им нужна была помощь сотрудников городского ЖКХ - вывезти ветки.

«Собирали, по всей видимости, школьники, а подальше - уже неизвестно кто. Там тоже высокие кучи, все падает и остается уж сколько лет», - рассказала Наталья Ивановна.

С одной стороны от тротуара громоздятся кучи с собранными активистами ветками, а с другой - горы мусора, который появился благодаря несознательным гражданам. Свалка стала итогом действий противоположных лагерей.

«Один раз брось - так оно и станет. Скажут: да тут полно мусора, дай-ка и я брошу», - констатировала активистка.

Субботники давно не проводились. Последняя попытка благоустройства состоялась возле ограды садика, но успеха она не имела.

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