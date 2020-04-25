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Из жизни

Благополучию дома на улице Чаадаева угрожают тополь и береза

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Тополь, растущий за домом № 91 на улице Чаадаева, распустил свои мощные корни. Они уже взломали часть отмостки, плиту, разорвали асфальт и подбираются к строению все ближе. Местная жительница давно пытается обратить внимание на проблему.

«УК меня отправила в «Зеленстрой», те велели адресоваться к домоуправлению», - рассказала Антонина Григорьевна.

Не лучше коварного тополя ведет себя и старая береза. Она растет рядом, у бокового торца, и тоже тянет корни к зданию, что не может не сказаться на его состоянии. Тополь, например, уже натворил бед.

«Если он упадет, нас полностью вывернет, как вон асфальт уже вывернуло», - отметила пенсионерка.

Антонина Григорьевна опасается не зря: в соседнем дворе шквалистый ветер в начале апреля вырвал с корнем несколько мощных великанов. Случись подобный разгул стихии снова, он легко может повалить тополь вместе с березой прямо на пятиэтажку.

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