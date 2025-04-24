Житель Городищенского района едва не убил пасынка-школьника

24.04.2025 | 08:34

В Городищенском районе в полицию обратился школьный учитель, обеспокоенный отсутствием ученика на уроках.

Инспекторы по делам несовершеннолетних прибыли по адресу, где живет мальчик. Выяснилось, что отчим угрожал убить его.

«Мужчина признался, что мальчик попытался совершить мелкую кражу в магазине. Узнав об этом, он решил провести с ним «воспитательную беседу», а затем не сдержался, схватил пасынка и начал ему угрожать», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь «воспитатель» стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Ранее стало известно, что в 2024 году в Пензенской области 114 матерей и отцов были лишены прав в отношении 133 детей. 76 ребят остались без обоих родителей или единственного родителя. 42 родителя были ограничены в правах в отношении 58 детей.

Самая распространенная причина - злоупотребление алкоголем и неисполнение обязанностей по содержанию ребенка.