В р. п. Лунино внешность ребенка едва не стала поводом для убийства

14.04.2025 | 09:17

В поселке Лунино привлекут к ответственности 44-летнего местного жителя, который угрожал убить 45-летнего соседа. Конфликт возник на почве ревности.

Сельчанин заподозрил жену в измене. Весомым аргументом для мужчины стала внешность ребенка, который оказался совсем не похожим на него.

В один из дней, накрутив себя, лунинец схватил полено и, подойдя к соседу, пригрозил убить его. Тот позвонил в правоохранительные органы и сообщил об опасности.

«Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место преступления и задержали злоумышленника. Он дал признательные показания», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сельчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.