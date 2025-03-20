В Пензе отрабатывают информацию об угрозах школам

В Telegram появились анонимные каналы, распространяющие ложные сообщения с угрозами в адрес пензенских школ. Речь в них идет о стрельбе.
Ситуацию взяла на контроль директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
«Пенза: инфо о каналах с угрозами школам направили в полицию», - написала она в своем TG-канале утром в четверг, 20 марта.
В областном управлении МВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали происходящее.
«В настоящее время правоохранительные органы отрабатывают данную информацию, как и любую подобную информацию об угрозах в различных организациях, полученную через электронную почту, звонок или соцсеть», - отметила начальник отдела информации и общественных связей Ольга Евдокимова.
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