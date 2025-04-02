В зареченском магазине кассиру пригрозили отрезать голову

02.04.2025 | 13:16

57-летняя жительница Заречного, трудившаяся продавцом-кассиром в магазине на улице Моховой, пережила минуты ужаса на рабочем месте.

Горожанка обратила внимание, что нетрезвый покупатель взял с прилавка конфеты и положил в карман. Она попросила оплатить покупку, и тут произошло неожиданное. Застигнутый врасплох 35-летний посетитель торговой точки рассвирепел.

«Он вытащил из-под одежды нож типа охотничьего и стал угрожать продавцу отрезать ей голову. У потерпевшей имелись основания опасаться, что от слов он перейдет к делу», - сообщил порталу «Город Z» специалист по связям с общественностью МО МВД России по ЗАТО Заречный Сергей Яшкин.

Несмотря на угрозу жизни, зареченка не потеряла присутствия духа и сумела нажать тревожную кнопку.

В итоге неудачливый похититель конфет стал фигурантом уголовного дела. За угрозу убийством ему грозит до 2 лет лишения свободы.