Жителям домов на улице Пушкина слишком поздно приходят счета ЖКХ

22.04.2020 | 14:36

Квитанции в последние месяцы зачастую запаздывают в дома на улице Пушкина. Оплатить их нужно до 25-го числа, а их нередко приносят после 20-го.

«За полгода мы измучились. В прошлом месяце принесли 25-го, хотя заплатить, по идее, мы должны до того. А ветеранам вообще надо все оплачивать до 20-го. Я знаю, что на почту эти квитанции приходят 15-го числа, 10-го, за электричество - еще раньше, где-то 5-го», - рассказала Нина Александровна.

Приходится откладывать все дела и бежать на почту или в банк, что нехорошо. Если раньше нужно было стоять в очереди, теряя время, то сейчас еще и растет вероятность заражения коронавирусом.

«Четыре месяца ходила на почту, забирала на свой подъезд квитанции. Надоело, в прошлом месяце не пошла. Получили 25-го числа! Платила по старой квитанции, чтобы все как положено», - пояснила активистка.

Если сменится номер счета коммунальной организации или она сама, деньги уйдут не туда. Такое в Пензе бывало, причем для жителей становилось сюрпризом.

Заплатишь по неведению не тому - потом будет тяжело вернуть деньги. Из-за этого в 2019 году переживали жители улицы Онежской, заодно жалуясь на поздний разнос квитанций. Платить по старым счетам люди опасались.

«Все: и газ, и свет, и прочие - давным-давно принесли. За воду - только 25-го! А то и вообще не приносят», - указывал пенсионер.

Специалисты жилищной инспекции комментировали ситуацию.

«В таком случае и сами юрлица, зная, что предоставили квитанции позже обозначенного срока, пени выставлять не должны», - подчеркивал заместитель начальника госжилстройтехинспекции области Александр Киндаев.

Сейчас штрафные санкции временно отменили, но привычка платить в срок осталась. По крайней мере, у пенсионеров. Проблема заключается в нехватке сотрудников почты.

«Некому работать. Но нам какое дело? Заключены соглашения с горгазом, с Ростелекомом о доставке, за это получены деньги. Так почему не делать вовремя?» - поставила вопрос ребром пензячка.

Активистка с улицы Пушкина не может забыть времена, когда счета приносили 14-15-го числа и можно было спокойно все оплатить.