Из жизни

Вода из резервуара под Леонидовским мостом затекает под жилой дом

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Резервуар под так называемым Леонидовским мостом полон воды, а уходить ей некуда. В критических ситуациях она переливается через край и течет под дом № 2в на Сердобской.

В дни снегопада, по словам жительницы квартиры на верхнем этаже, отводы из емкости были целиком забиты, все лилось через край. Женщина всерьез опасалась, что дом рухнет.

Резервуар был построен специально для приема стоков с путепровода. Предполагалось, что они будут направляться в канализационную систему.

«Здесь грязь отстаивается, а там фильтры должны стоять. При строительстве они поработали месяца два - и все. При сильном дожде эта штука наполняется, и вся вода льет сюда, в подвал», - рассказал Анатолий Николаевич.

В техническом помещении под зданием проложены мостки. По ним рабочие управляющей компании добираются до труб. Осушить подземелье не получается.

Дом № 2в вообще предполагали снести. Мост - объект стратегического значения - возводился по федеральной программе по уничтожению химического оружия, много домов было стерто с лица земли. Почти 200 квартир расселили.

При сносе пятиэтажки на Сердобской, 2а, стоявшей на пути моста, жители соседних зданий завидовали. Переправа, казалось, проходит так близко. Строения № 2 и 2в на Сердобской могли бы убрать, если бы построили съезды.

«Если его не будет, все остается на своих местах», - предупреждал начальник группы по связям с общественностью объекта «Леонидовка» Сергей Паламарчук.

Примерно там, где стояла пятиэтажка № 2а, поставили систему приема воды.

«Когда ее строили, я к ним подходил: «Вы завысили, сделайте нам и отмостку выше». Они говорили: «Да, забетонируем». Ну все, построили и свалили отсюда, а мы так и страдаем», - прокомментировал Анатолий Николаевич.

Возводили объект федеральные структуры, право обслуживать эту непростую конструкцию выпало департаменту ЖКХ. Муниципальному учреждению теперь придется разбираться с системой приема воды и спасать дом на Сердобской, 2в.

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