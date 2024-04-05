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Общество

Прокуратура заинтересовалась обрушением дороги и моста в районах

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Прокуратура проводит проверки по факту частичного обрушения дороги в селе Каргалейка Шемышейского района и моста в поселке Медаевка Мокшанского района.

«Будет дана оценка действиям органов местного самоуправления при реализации полномочий по содержанию и ремонту дорожной инфраструктуры», - пояснили в прокуратуре Пензенской области.

Прокуратура заинтересовалась обрушением дороги и моста в районах

Сотрудники надзорного органа особое внимание уделят соблюдению требований безопасности дорожного движения и обеспечению транспортной доступности инфраструктуры, в частности школ.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования», - добавили в прокуратуре.

Прокуратура заинтересовалась обрушением дороги и моста в районах

Сейчас дорога и мост перекрыты.

Мост в селе Грабово Бессоновского района в очередной раз превратился из связующего 2 берега звена в почти непреодолимое препятствие. Поднявшаяся из-за половодья Сура затопила довольно хрупкую конструкцию.

Сельчане неоднократно просили починить опасную переправу, однако органы местного самоуправления не проводили ее обследование. Суд Бессоновского района признал бездействие администрации Грабова незаконным.

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Источник — фото областной прокуратуры
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