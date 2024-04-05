Прокуратура заинтересовалась обрушением дороги и моста в районах

Прокуратура проводит проверки по факту частичного обрушения дороги в селе Каргалейка Шемышейского района и моста в поселке Медаевка Мокшанского района.
«Будет дана оценка действиям органов местного самоуправления при реализации полномочий по содержанию и ремонту дорожной инфраструктуры», - пояснили в прокуратуре Пензенской области.
Сотрудники надзорного органа особое внимание уделят соблюдению требований безопасности дорожного движения и обеспечению транспортной доступности инфраструктуры, в частности школ.
«При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования», - добавили в прокуратуре.
Сейчас дорога и мост перекрыты.
Мост в селе Грабово Бессоновского района в очередной раз превратился из связующего 2 берега звена в почти непреодолимое препятствие. Поднявшаяся из-за половодья Сура затопила довольно хрупкую конструкцию.
Сельчане неоднократно просили починить опасную переправу, однако органы местного самоуправления не проводили ее обследование. Суд Бессоновского района признал бездействие администрации Грабова незаконным.
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