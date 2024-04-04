Понтонный мост в Засечном закроют для проезда

04.04.2024 | 18:29

Жители Засечного на несколько дней лишатся переправы, соединяющий микрорайон с правобережьем Пензы.

Понтонный мост закроется для проезда в пятницу, 5 апреля, чтобы специалисты провели на объекте плановые профилактические работы.

«Они начнутся в 9:30, после утреннего транспортного пика. В последующем необходимо будет выбрать другой маршрут передвижения», - предупредили в сообществе «Город Спутник (Пенза)» соцсети «ВКонтакте».

Предполагается, что ремонт продлится до 9-10 апреля. Об открытии переправы уведомят дополнительно.

Профилактические работы на понтонном мосту проводят регулярно. Так, его закрывали на несколько дней в конце сентября прошлого года.